Satranç tutkusunu öğrencilere aşıladı, başarılar ard arda geldi

Muğla'nın Milas ilçesi Ağaçlıhöyük İlkokulu'nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Taylan Canca, kendi sınıfındaki 15 öğrencisine aşıladığı satranç tutkusunu tüm okula yaymayı başardı. 2014 yılından beri Taylan öğretmenden satranç öğrenen öğrenciler katıldıkları turnuvalarda bir çok derece elde etti.

Ağaçlıhöyük İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sınıf Öğretmeni ve aynı zamanda Satranç eğitmeni Taylan Canca, satranç tutkusunu öğrencilerine aşıladı. 2014 yılından bu yana öğrencilere dersin yanında satranç ta öğreten Canca, öğrencilerin turnuvalarda başarılı sonuçlar almasına ön ayak oldu.

Önce gönüllü olarak başladı

Göreve ilk başladığı yıllarda elinde herhangi bir belge olmadığı için gönüllü olarak öğrencilerine satranç öğretmeye çalıştığını ifade eden Canca, "2015 yılı başında düzenlenen Çocuk Ligi Takımı Satranç Turnuvası'na öğrencilerinden sekiz tanesi ile katıldık. İki takımla katıldığımız bu turnuva bizim için çok keyifliydi. Sanırım hiç galibiyet alamadık ama çok şey öğrendik. Sonraki süreçte düzenli şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Bir yıl sonra düzenlenen aynı şampiyonada güçlü rakiplerimizi geride bırakarak ilçe şampiyonu olduk. Bu köy çocuklarının şampiyon olacağını hiç kimse düşünmüyordu. Turnuva dışında yapılan sohbetlerde Ağaçlıhöyüklü çocukları ilk üç final sıralamasına hiç kimse koymuyordu. Adımız ne şahtı ne de vezir ama piyonun gücü, şahların vezirlerin arasında şampiyon oldu” dedi.

Kendi satranç masalarını yaptılar

Öğrencileri ile büyük bir tutkuyla bağlandıkları satrancı oynamaya ara vermeden devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Taylan Öğretmen, satranç antrenörü belgesi aldıktan sonra yaşananları ise şöyle anlattı: “Belgemi aldıktan sonra okulumuzda resmi bir kurs açtım. Diğer sınıflardan da kursuma öğrenciler almaya başladım. Elimizden geldiğince turnuvalara katılmaya devam ettik. İmkanlarımız kısıtlıydı ama azmimiz çok büyüktü. 2017 yılına geldiğimizde, artık birçok sınıftan öğrencim olmuştu. Öğrencilerimizle beraber satranç masaları yaptık. Büyük plaka bir suntadan on beş tane satranç masası çıkarttık. Öğrencilerimizle kenarlarını macunladık, üzerlerini boyadık. Bir velimiz masalarımıza profilden ayaklar yaptı. Milas'taki bir okuldan kullanmadıkları tabureleri aldık. Okulumuz kurucusu Ali Osman Menteşe de bizlere 15 tane satranç saati hediye etti. Ama tüm bu malzemeleri koyacak satranç sınıfımız hiç olmadı. Yılmadık, masalarımızı okullarımızın koridorlarına koyduk. Geçen yıl okulumuz sobalı olduğu için koridorda montlarımızı giyerek satranç oynadık. Üşüdük ama yine de çalışmalarımızı aksatmadık" diye konuştu.

Her sınıfta satranç oynayan öğrencilerim var"

“Öğrencilerim teneffüslerde koşarak satranç oynamaya geliyor. Neredeyse her sınıfta satranç oynayan öğrencilerim var” sözleriyle çalışmalarını anlatmaya devam eden Taylan Öğretmen geldikleri son durum hakkında şu bilgileri verdi: “Şu anda 40 öğrenciye okuldan sonra kurs veriyorum. Okulumuz taşımalı olduğu için kurslara katılamayan öğrencilerimle de öğle araları gönüllü olarak çalışıyorum. Bugüne değin 70 turnuvaya katılım sağladık. İl ve ilçe çapında 291 derece elde ettik. Çok defa katılma hakkı kazanmış olmamıza rağmen ulusal turnuvalara hiç gidemedik. Katılabilseydik belki oralardan da iyi sonuçlarla dönebilirdik. Umarım önümüzdeki süreçte bu turnuvalara da katılma şansı yakalayabiliriz.”