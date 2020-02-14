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Satrançta şampiyon Menteşeli sporcular oldu

Türkiye Satranç Federasyonu Marmaris İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Marmaris Şubat Ayı Elo Satranç Turnuvası’na katılan Menteşe Belediyesi satranç sporcuları turnuvadan şampiyon olarak döndü.

Türkiye Satranç Federasyonu Marmaris İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Marmaris Şubat Ayı Elo Satranç Turnuvası'na katılan Menteşe Belediyesi satranç sporcuları turnuvadan şampiyon olarak döndü.


İki gün süren turnuva sonucunda rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Menteşe Belediyesi Satranç sporcuları Arda Uzgur A Kategorisinde şampiyon olurken, Nino Kalaycı aynı kategoride ikinci oldu. B kategorisinde mücadele eden Menteşe Belediyesi Satranç sporcusu İbrahim Muhammed Öztürk'te turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan sporcularımız arasında yerini aldı.


Turnuva sonunda sporculara kupaları, Türkiye Satranç Federasyonu Marmaris/Menteşe İlçe Temsilcisi ve Turnuvanın Başhakemi NA Barış Öztürk ile Muğla il hakemlerinden Ufuk Aysu tarafından verildi.

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