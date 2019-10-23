Savaş mağduru çocuklar Marmaris'te

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşanan çatışmalarda babalarını kaybeden 16 çocuk, 1 haftalık tatil için Marmaris'e geldi. Ukraynalı çocukları makamında ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çocukların gönlünü aldı.

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha tarafından İçmeler'deki bir otelde karşılanan çocuklar, bir hafta boyunca Marmaris ve çevresini gezdiler. Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği çocuk şenliğinde de bir gösteriyle yer alan çocuklar, etkinliğe sağladığı katkı için Marmaris Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulundular. Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından karşılanan çocuklar, Marmaris'i çok sevdiklerini söylediler. Başkan Oktay, “Umarım önümüzdeki yıl daha fazla çocuğu Marmaris'te ağırlarız” diyerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.