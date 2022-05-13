Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve eşi Gülşah Böke, kurum amir, müdürleri ile Savran Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle meydanında Savran Mahalle Muhtarı İsmail Avcı ve mahalle halkı tarafından karşılanan Kaymakam Böke, tüm vatandaşlar ile tek tek selamlaştı ve sohbet etti. Sorunların yerinde tespit edilmesi ve talep-önerilerin alınması amacıyla yapılan mahalle ziyaretlerinde yaptığı konuşmada Kaymakam Böke, öncelikle misafirperverliğinden dolayı Savran halkına teşekkür etti. Yerelde sorun ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla kadın-erkek tüm mahalle halkıyla iç içe sohbet etmek için Savran'da olduklarını belirten Kaymakam Böke'ye mahalle halkından da çokça teşekkür ve talep geldi.

Talep ve ihtiyaçların çözümü konusunda harekete geçileceğini ve kurumların bu doğrultuda seferber edileceğini ifade eden Kaymakam Böke'ye gelen çim sahasının rehabilite edilerek hizmete açılması talebi karşısında Kaymakam Böke, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Durmuş Tayfun Uslu ile görüşerek teknik ekibin mahalleyi ziyaret edip sahada bir rehabilitasyon projesi hazırlamasını istedi.

Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.