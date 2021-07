Saylak, “Denetimlerimiz bayram sonuna kadar sürecek”

Hafta sonu tatili ve Kurban Bayramı boyunca da devam edecek denetimlerle insan sağlığı korunarak hayvan refahı gözetileceği açıklandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada, “Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hayvan satış ve kesim yerlerinde denetim ve rehberlik amaçlı eğitimlerimiz devam ediyor. Kurban Bayramı boyunca da devam edecek. Hayvan sağlığı, sağlıklı et ve gıda tüketimi için İl/İlçe Müdürlüklerimizle birlikte Kurban Bayramı, her bireyin sorumluluk sahibi olmasını gerektiren bir süreçtir. Celebinden kasabına, kasabından vatandaşına herkes bu dört günlük sürecin önemli bir parçasıdır. 2020 yılında Ülkemizde yaklaşık 1 Milyon Büyükbaş, 3 Milyon Küçükbaş hayvan, ilimizde ise yaklaşık 3 bin 682 Büyükbaş ve 50 bin 378 Küçükbaş hayvan Kurban Bayramında kurbanlık olarak kesilecek. Bu yıl itibarı ile ilimiz yaklaşık 275 bin büyükbaş, 532 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip. Kayıtlarımıza göre 9 bin 607 adet büyükbaş ve 37 bin 034 adet küçükbaş hayvan olmak üzere toplamda 46 bin 641 kurbanlık vasfı taşıyan hayvan varlığımız var. Ayrıca çevre illerden kurbanlık vasfı taşıyan hayvanlar ilimiz hayvan pazarlarına getirilmektedir. Tüm bunların kontrolünü titizlikle yapmaktayız. Bayram süresince kesimi gerçekleştirilen hayvan sayısı bir yıl boyunca kesimi yapılan hayvanların neredeyse dörtte biri kadardır. Bu da hayvan hareketlerinin ve tüketime hazırlanan et miktarının dört günde normalin ne kadar üzerinde olduğunu gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla artan hayvan hareketleri aşamasından etin tüketime hazır hale getirilmesine kadar kurbanlık hayvanların sağlığı ve refahına daha çok özen göstermek durumundayız”

Hijyen, Maske, Mesafe kurallarına dikkat

Saylak vatandaşların pandemi kurallarına da uymalarını isterken, “Dünya ve ülkemiz genelinde yaygın olarak kendini gösteren ve insan sağlığını olumsuz etkileyen Covid-19 salgınını da göz ardı etmemek gerekmektedir. Yetkililerin üzerine basa basa söylediği Hijyen, Maske, Mesafe kurallarını kurban satış ve kesim yerlerinde de yerine getirmeliyiz. Kurban Bayramının veya sonrasının mateme dönüşmemesi buna bağlıdır. Halkımızı ilçe kurban hizmetleri komisyonlarının belirlediği geçici kurban satış ve kurban kesim yerlerinde kurbanlıklarını almak ve izinli kesim yerlerini kullanmak konusunda uyarmak isteriz. Hayvan varlığımızın sürdürülebilir olması için gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanlarının kurban olarak satılmasına, kurban satış yerlerine sokulmasına ve kurbanlık olarak kesilmesine Bakanlığımız tarafından yasak getirilmiştir. Vatandaşlarımızın hayvan seçerken gebe ve damızlık dişi olmamasına dikkat etmesinin gelecek nesillere bırakacağımız hayvan mirasımız açısından önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Kurban Bayramı boyunca 60 görevli personel görevlendirilerek denetimlere devam edeceğiz. Kurban Bayramında denetim amaçlı ve oluşabilecek sorunların önüne geçmek için hafta sonu ve Bayram tatili dahil olmak üzere 13 İlçe Müdürümüz ve 60 personelimizi görevlendirdik. Nöbet listelerini web sitemiz ve sosyal medya hesaplarından yayınlayacağız. İrtibat bilgilerinin olduğu listeden ilgili sorumlu müdürü ve arkadaşımıza anında ulaşmanız mümkün olacaktır. Kurbanlık hayvanların veteriner sağlık raporu ve numaralı kulak küpesi, büyükbaş hayvan pasaportu küçükbaşlarda nakil beyannamesi bulunmalıdır. Kesimi yapılan hayvanların kulak küpeleri köylerde muhtarlara teslim edilmeli, muhtarlar tarafından teslim alınan küpeler İlçe Müdürlüklerine teslim edilmelidir. Kurban Bayramı sırasında ve sonrasında oluşan atıkların da çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yok edilmesi, et ve deri dâhil tüm yan ürünlerin ülke ekonomisine katkısını sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği hatırlamakta fayda vardır. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Bir ayda 4 bin 438 gıda denetimi yapıldı

Yazın sezonunun gelmesiyle artan nüfus ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gıda denetimlerini arttırdıklarını belirten Saylak, “Özellikle turizm bölgelerinde başta olmak üzere son bir ayda 4438 denetim gerçekleştirdik. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm ilçelerde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gıda denetim seferberliği başlattık. İnsan sağlığı önceliğimiz ve bu anlamda mevzuata aykırı davranan hiçbir işletmeye göz açtırmayacağız. Bu denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren istetmelere ise idari yaptırım uyguluyoruz. Yıl boyu devam eden denetimlerimizi yaz aylarında arttırarak olabilecek olumsuzlukların önüne geçeceğiz. Gıda denetimlerimiz sırasında hem rehberlik hem de denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gıda denetimlerimizde vatandaşlarımızdan da destek istiyor, ihbar mekanizmasını daha aktif kullanmak için tekrar Alo 174 Gıda İhbar Hattı ile 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp İhbar Hattını tekrar hatırlatmak isterim” dedi.