İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sazanların boyu 50 santimetreye ulaştı

Ula Gölet’e 2018 Ağustos’unda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bırakılan 30 bin pullu sazan yavrusu 2 yıl içinde ortalama 50 cm boyuna ulaştı.

Ula Gölet'e 2018 Ağustos'unda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bırakılan 30 bin pullu sazan yavrusu 2 yıl içinde ortalama 50 cm boyuna ulaştı. Büyükşehir ekiplerinin doğal ortamında yakalayarak boyunu ölçtüğü sazanların en büyüğünün boyu 56 santimetreye kadar ulaşıyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 1 milyon 868 bin TL'lik yatırımla piknik masası, oturma bankı, pergole ve iskelenin yanı sıra bisiklet-yürüyüş yolları da yaparak yeni bir görünüme kavuşturduğu Ula Göleti vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ayrıca balık tutmak isteyenler için de bir çekim merkezi olan Ula Göleti'nde Büyükşehir Belediyesi'nin gölete attığı 30 bin pullu sazan 2 yıl içinde ortalama 50 cm boyuna ulaştı. Büyükşehir ekiplerince doğal ortamında çekimleri yapılan sazanların en büyüğünün boyu 56 santimetreye kadar ulaşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.