Sece Yaylasında çıkan yangında 40 zeytin ağacı zarar gördü

Muğla'nın Menteşe İlçesi Sece Yaylasında meydana gelen anız yangınında 40 zeytin ağacı zarar gördü.

Yangın, Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi Sece Yaylasında öğle saatlerinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürülen anız yangında 40 zeytin ağacının zarar gördüğü öğrenildi.