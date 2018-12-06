Seçilirse Başkanlık kapısını sökecek

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde DSP'den Muğla'nın Menteşe Belediye Başkan adaylığını açıklayan Ali Durna, seçilmesi durumunda ilk işinin Belediye Başkanlık kapısını sökmek olacağını açıkladı.

DSP'nin Menteşe Belediye Başkan adayı Durna, ‘Ceketimi koysam kazanır' zihniyetinin geçerliliğini yitirdiğini belirterek, “Rahmetli Ecevit'in düşünceleri doğrultusunda ve onun çizdiği yolda belediyeciliğin ticarethane değil hizmet üreten halka hizmet götüren bir belediye için aday oldum. Tamamen farklı bir belediyecilik anlayışıyla bu yola çıktığımızın bilinmesini isterim. Seçilmem durumunda öncelikli olarak ilk işim belediye başkanlık kapısı sökülecek. Menteşe ilçesi sınırlarında üç birim kurulacak. Kimsesiz yetimler için ‘Şefkat birimi', 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ‘Vefa birimi' ve sokak hayvanları için ‘Vicdan birimi'. Belediye'de bağımsız insan kaynakları birimi oluşturacak ekipler nitelikli ve uzman kadrolarla oluşacak. Bazı bürokratlar İş-Kur gibi çalışmasına izin verilecek” dedi.