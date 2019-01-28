Seçim çalışmalarını bırakıp çöp topladı

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun seçim çalışmaları için Bodrum2u karış karış gezerken Adaboğazı koyunun çöplük içerisinde olduğunu duydu. Bölgeye giden Tosun tüm seçim çalışmalarını durdurarak eşi eşi Nadire Tosun ve Bodrum İYİ parti gençlik kolları üyelerini, İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla beraber çöp topladı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte 50 torba çöp çıktı.

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun şunları söyledi;

“Bu etkinlikten çok keyif aldım, ancak buralarda karşılaştığımız manzara çok ilginç. Bu güzelim koylarımızdaki çöp yığınlarını görünce çok üzüldük. Buradan özellikle Bodrum'da yaşayan vatandaşlarımıza ve buralarda piknik yapan, denize giren vatandaşlarımıza sesleniyorum, koylarımız ve denizlerimiz bizler için çok önemli. Plastik bazlı çöplerden tutun da cam şişelere, can yeleğine varana kadar envayi çeşit atıkla burada karşılaştık. Bu atıkların ve çöplerin doğada kaybolması yüz yılları alıyor. Bodrum gibi dünya markası bir kentte yaşıyoruz, çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Bunun farkında olmamız gerekiyor ve burada doğayla, çevreyle, denizlerimizle ile barışık bir şekilde, çevreye zarar vermeden yaşamamız gerekiyor. Hem çevreye ve doğaya olan saygımızın gereği çöpleri topladık, hem de spor yapmış olduk. Ben etkinliğe katılan tüm arkadaşlarımıza ve özellikle gençlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.