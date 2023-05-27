Seçim günü Muğla'ya kuvvetli yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla bölgesinin Pazar günü yağış, dolu ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 28.05.2023 Pazar günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.