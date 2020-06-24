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Seda Sayan'ın sırrı ortaya çıktı

Korona virüs salgını nedeniyle 4 aydır Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören’de yaşayan Seda Sayan, güzellik sırrını açıkladı.

Korona virüs salgını nedeniyle 4 aydır Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de yaşayan Seda Sayan, güzellik sırrını açıkladı.


27 Haziran günü Bodrum'da sahne alacak olan Seda Sayan, konsere kadar denize açılarak bol bol enerji depoluyor. Fiziğiyle ve görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran sanatçı her gün pilates ile beraber yüz yogası yaptığını belirterek, güzellik sırrını açıkladı. Yenilen repertuvarı ile Bodrum'da sevenleriyle buluşacak olan Seda Sayan'a Bodrum konseri için modacı Gülşah Saraçoğlu tarafından iki ayrı kıyafet hazırlandığı öğrenildi.



Turizm elçisi olacak


Tüm yazı Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de geçirecek ve tüm konserlerine buradan gidecek olan Seda Sayan, "Bu cennetin tanıtılması ve tabii ki; çok iyi korunması için her türlü desteği vermeye hazırım. Gökova ve Ören'in gönüllü turizm elçisi olacağım" dedi.

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