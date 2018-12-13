Şehidin adı mezun olduğu okula verildi

Dalaman Elcik Mahallesindeki İlk ve Ortaokula 1984 yılında şehit olan Zeki Şahin'in ismi verildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 34 yıl önce bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu şehit olan jandarma er Zeki Şahin'in ismi, mezun olduğu okula verildi.

Dalaman'da aynı binada hizmet veren Elcik İlkokulu ve Ortaokulunun adının Şehit Jandarma Er Zeki Şahin Ortaokulu olarak değiştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, şehidin anne, babası ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Şehidin babası Ali Şahin, 1984'te şehit olan oğlunun adının okula verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Okulun isim kurdelesinin kesilmesinden sonra şehit köşesi gezildi. Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ardından şehidin mezarı ziyaret edildi.

Zeki Şahin, 31 Ekim 1984'te Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığında görevliyken, bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu şehit olmuştu.

Şehit Jandarma Er Zeki Şahin, Gazeteci-Yazar Ethem Ersen'in 2016 da yayımlanan “Şehit ve gazileri ile Dalaman” kitabının 26'ncı sayfasında yer almıştı.