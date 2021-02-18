Şehidin kardeşine plaket sunuldu

Ak Parti Marmaris İlçe Yönetimi, 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişimde Ankara'da görev yaptığı Polis Özel Harekat Binasına yapılan saldırıda şehit olan Polis Özel Harekât Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in abisi Reşit Güler'e anı ve teşekkür plaketi takdim etti.

Marmaris Kaymakamlığında memur olarak görev yapan Reşit Güler "Ak Parti İlçe teşkilatının bu hareketinden dolayı çok teşekkür ederim. Ben devletimize canımızı feda etmiş bir abiyim, gerekirse kendi canımı da feda ederim. Onun bıraktığı şanlı bayrağımızı ben burada gururla taşıyorum'' dedi.

Reşit Güler ayrıca takdim edilen plaketi ailesinin yaşadığı Hatay'a şehit kardeşi Gülşah Güler için ailesinin düzenlediği odasına göndereceğini belirtti.

Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen "15 Temmuz Hain darbe girişimde kardeşini devletimiz için şehit veren bu arkadaşımıza plaket takdim ettik. Biz şehitlerimizi her zaman saygı ve gurur ile yad ediyoruz asla unutturmayacağız'' diye konuştu.

Ak Parti Marmaris Teşkilat Başkanı Anıl Berk ise "Biz burada o darbe gecesini yaşayanlardanız, yaşamayan bilemez. 15 Temmuzda yapılan bu darbe girişimini de kendi canını düşünmeden feda eden şehitlerimizi de kesinlikle unutturmayacağız. Reşit Kardeşimizin bir kardeşi şehadete yürüdü ama bizler onun kardeşi olarak hep yanındayız ‘' dedi.