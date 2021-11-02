Şehir Tiyatrosu Kasım ayı programı belli oldu

Bodrum Nurol Kültür Merkezi'nde faaliyetini sürdüren Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kasım ayı programını yayınladı. İki büyük oyun ile her cuma akşamı ve bir çocuk oyunu ile iki haftada bir cumartesi günleri seyircisiyle buluşacak olan tiyatro, Ekim ayında yaklaşık 800 tiyatro severle buluştu.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kasım ayı programı da açıklandı. Program şu şekilde; 05 Kasım 2021 Cuma Saat: 20.00 Uçurtmanın Kuyruğu, 12 Kasım 2021 Cuma Saat: 20.00 Kocasını Pişiren Kadın, 13 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 11.00 Harikalar Mutfağı, 19 Kasım 2021 Cuma: Saat: 20.00 Uçurtmanın Kuyruğu, 26 Kasım 2021 Cuma Saat: 20.00 Kocasını Pişiren Kadın, 27 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 11.00 Harikalar Mutfağı.