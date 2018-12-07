Şehit Aileleri Derneği'nden kurumlara teşekkür

Akkuş, “Devletimiz ve milletimizin birliğini, bütünlüğünü, huzur ve güvenliğini muhafaza etmek uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri olan anne, baba, eş ve çocukları ile bu kutsal görev sırasında yaralanıp gazi olan kahramanlarımıza sahip çıkıyoruz. Onların sorunlarına duyarlılıkla yaklaşılmasını sağlamak, yaşam şartlarını iyileştirmek, ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Muğla yerelinde kurulan ve halen de faaliyetlerine devam etmekte olan Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak; derneğimize üye olsun veya olmasın tüm şehit ailelerimiz ve gazilerimize hizmet sunmaya çalışmaktayız. Bu kapsamda biz Muğla'da yaşayan şehit aileleri ve gaziler olarak; devletimizin şefkatli kolları ile ilimizdeki şehit aileleri ve gazilerimizi kucaklaması noktasında, valiliğimizden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla örnek seviyede bir iletişim ve işbirliğimizin bulunduğunu memnuniyetle ifade etmek isteriz” dedi.

Akkuş açıklamasına şöyle devam etti:

“Valiliğimiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce, bizim kan ve can verdiğimiz değerlere ve şehitlerimizin geride kalan emanetleri ile gazilerimize sahip çıkma noktasında yapılan faaliyetler kapsamında; ev ziyaretleri, dernek ziyaretleri, mevlit programları, lokma dağıtımları, gezi programları gibi birçok etkinlik düzenlenmesi ve bu etkinliklere üst düzeyde ve yoğun katılım sağlanması şeklinde hayata geçirilen bu hassasiyet ve yakın ilgi sayesinde, Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir” dedi.

2017 ve 2018 yıllarında Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca en son 3 şehidin mezarının yaptırıldığını, 5 şehidin mezarının da doğa şartları nedeniyle yıpranması nedeniyle yenilendiğini belirten Akkuş, “İlimiz genelindeki tüm şehit mezarlarımızla ilgili olarak yenileme ve bakım çalışmaları derneğimizle de koordineli bir şekilde devam etmektedir. Son olarak, 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında şehit yakını ve gazilerimiz ile ailelerine yönelik kurumlarımızca etkinlik düzenlendi. İstanbul gezi programı ile başta Valiliğimiz olmak üzere, İl Emniyet Müdürümüz Hakan Çetinkaya'ya, İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Coşkun Sel'e, Menteşe İlçe Kaymakamımız Sayın Caner Yıldız ile tüm diğer ilçe Kaymakamlarımıza, Menteşe İlçe Emniyet Müdürümüz Tümer Yılmaz'a, Menteşe İlçe Jandarma Komutanımız Jandarma Üsteğmen İlhami Evcimen'e ve gezi programında görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.