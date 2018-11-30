Şehit aileleri İstanbul'a uğurlandı

Muğla Valiliği himayesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu gezi programı kapsamında Şehit Aileleri ve Gaziler İstanbul'a uğurlandı.

Valilik önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Esengül Civelek, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve eşi, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve eşi, geziye katılan Şehit yakınları ve Gaziler ile diğer görevliler katıldı.

Şehit ve Gazi Aileler, İstanbul'da iki gün sürecek programda, Dolmabahçe sarayı, Miniatürk, Eyüp Sultan Cami, Sultan Ahmet Cami, Ayasofya Cami, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü gezecekler.