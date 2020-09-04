İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit ailesi, çocuklarının adının mesire alanından kaldırılmasını istedi

Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden şehit ailesi, Menteş Mahallesi’nde bulunan Ercan Aydın Mesire Alanı’ndan şehit çocuklarının adının kaldırılmasını talep etti.

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden şehit ailesi, Menteş Mahallesi'nde bulunan Ercan Aydın Mesire Alanı'ndan şehit çocuklarının adının kaldırılmasını talep etti.


Milas Belediyesi tarafından 2011 yılında Menteş Mahallesi'nde hizmete sunulan Mesire Alanı'na 1995 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Ercan Aydın'ın adı verilmişti.


İlk başlarda her kesime hitap eden mesire alanı daha sonraki yıllarda içkili mekan haline dönüştürüldü. Yaşanan bu dönüşümden rahatsız olan Şehit Ercan Aydın'ın ailesi Milas Kaymakamlığı'na başvurarak şehit çocuklarının isminin kaldırılması talebinde bulundu.


Rahatsızlıklarını dilekçe ile yetkili kurumlara bildiren şehidin babası Mehmet Aydın, “Menteş Mahallesinde bulunan mesire alanına Şehit Ercan Aydın ismi verilmişti. Ancak yerin amacı dışında faaliyet gösterdiğinden dolayı ismin kaldırılarak başka sokak veya caddeye verilmesi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Şehit ailesinin bu talebi 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00' de Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleşecek olan Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşüleceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.