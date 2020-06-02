İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit annesi tekerlekli sandalyeye kavuştu

Milas’ın Dibekdere mahallesinde ikamet eden ve Ağrı’da görev yaptığı 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Talat Girgin’in annesi Fatma Girgin tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Milas'ın Dibekdere mahallesinde ikamet eden ve Ağrı'da görev yaptığı 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Talat Girgin'in annesi Fatma Girgin tekerlekli sandalyesine kavuştu.


Ramazan Bayramı'nda şehit ailelerini ziyaret eden Milas Belediye çalışanları aynı zamanda ailelerin taleplerini de not aldı. Şehit annesi Fatma Girgin ziyaret sırasında Milas Belediyesi çalışanlarına yürümekte zorluk çektiğini tekerlekli sandalye istediğini söyledi. Durumun Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a bildirilmesiyle kısa sürede temin edilen tekerlekli sandalye, Fatma Girgin'e teslim edildi.


“Her zaman yanımızda olan bizlerle yakından ilgilenen Başkanımız Muhammet Tokat'a teşekkür ediyorum” diyen Fatma Girgin; ayaklarının ağrısından yürüyemediğini sandalye verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.


Ayrıca şehit ailesinin talebi üzerine yaptırılan “Şehit Jdrm. Er Talat Girgin Evi” tabelası ailenin evinin giriş sokağına asıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.