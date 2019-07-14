İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit ateşi Fethiye'ye düştü

Hakkari’de devam iç güvenlik operasyonlarında şehit olan Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır’ın, Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Hakkari'de devam iç güvenlik operasyonlarında şehit olan Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.


İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyonda 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma şehit oldu, 1 jandarma astsubay çavuş yaralandı. Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.


Bölgede operasyonlar sürüyor.


Hakkari'de devam iç güvenlik operasyonlarında şehit olan Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Yaylada yaşayan aileyi almak için yetkililer bölgeye hareket etti

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.