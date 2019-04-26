Şehit babası şehitler için kurban kesti

Ortaca'da, şehit Bilal Alp'in babası Mustafa Alp tarafından kurban kesildi. Şehit babası Alp, kolluk kuvvetlerinin kazasız belasız görevlerine devam etmesi için her sene gerçekleştirdiği kurban kesimini bu yıl İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaptı.

1994'de Bingöl Genç'te vatani görevini yapmakta iken şehit düşen Bilal Alp'in babası Mustafa Alp, tüm şehitler ve görevine devam eden kolluk kuvvetleri için kendi beslediği koyunu Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde protokolün katılımıyla düzenlenen törenle kurban etti. Şehitler için okunan Fatiha'nın ardından Şehit babası Alp'in kurbanı kesildi.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, En sevdiği varlıklarını evlatlarını bu ülkenin geleceği, istikbali için veren babalardan biri olan değerli şehit babası Mustafa Alp amcamızın kurban kesme törenine katıldık. Mustafa amca evladının şehit olmasının ardından ilçede kolluk kuvvetlerimizin tamamıyla yakın ilişki içindeydi. Mustafa amca evladının ruhu için kolluk kuvvetlerimizin kazasız belasız görevlerine devam etmesi için her sene kurban kesiyor. Allah kendisine uzun ömür versin.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Erdoğan; “kesilen kurban vesilesi ile bu ülkenin güvenliği, bekası için görev yapanlara sağlık ve huzur diliyorum. Allah şehidimizin mekanını cennet eylesin. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.