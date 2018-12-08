Şehit babasından kütüphaneye destek

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polis ve jandarma iş birliği ile 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı derdest etmek amacıyla gelen hain FETÖ'cüler tarafından Marmaris'te şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısına kütüphane teşhir edilmeye başlandı.

Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malülü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltikli Ortaokulu'nda teşhir edilecek kütüphaneye destekler de gelmeye devam ediyor.

Kütüphane için bugüne kadar Muğlalı sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız kitap bağışında bulunmuştu. Son olarak kütüphaneye şehit babası Mehmet Yılmaz'dan destek geldi. Yılmaz, temin ettiği kitapları teşhir edilecek olan kütüphanede öğrencilerin okumasına sunulmak üzere Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'a teslim etti.