Şehit Kütüphanesine ünlü desteği

Menteşe İlçesinde polis ve jandarma iş birliği ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi esansında hain darbeciler ile girilen çatışmada şehitlik mertebesine ulaşan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısına kütüphane teşhir edilmeye başlanmıştı.

Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malülü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltikli Ortaokulu'nda teşhir edilecek kütüphaneye destekler de gelmeye devam ediyor.

Muğla'nın yetiştirdiği sinema ve dizi oyuncusu “Çocuklar Duymasın” dizisi ve ‘Dondurmam Gaymak' filmi ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Gülnihal Demir, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında beraberinde getirdiği kitapları da kütüphanede öğrencilerin okumasına sunulmak üzere görevlilere teslim eden ünlü sanatçı Demir, ileriki günlerde de kütüphaneye destek vermeye devam edeceğini belirtti.