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Şehit uzman onbaşı Demir için mevlit okutuldu

Dalaman’da, Afrin Harekatında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir için mevlit okutuldu.

Dalaman'da, Afrin Harekatında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir için mevlit okutuldu.


Şehir Demir, şehadetinin birinci yıl dönümü nedeniyle Gürleyik Mahallesinde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.


Programa, Muğla Valisi Esengül Civelek, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan Mevlit programında şehit Fuat Demir ve tüm şehitler için dua edildi.


Vali Civelek, şehidin ailesi ve yakınlarına sabırlar diledi.


Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, asker ve polislerin canlarını ortaya koyarak vatanı koruduğunu söyledi.


Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Karakuş; “Şehidimizin kabrini ziyaret ettik. Rabbim yapılan hayırları ve okunan duaları izzet-i dergahında kabul buyursun inşallah. Şehidimizin ruhu şad olsun. Birlik ve bütünlüğümüzü bozmasın." dedi.

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