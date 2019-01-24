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Şehit ve gazi çocuklarına karne hediyesi

Ortaca’da öğrenim gören şehit ve gazi çocuklarına yarıyıl hediyesi verildi.

Ortaca'da öğrenim gören şehit ve gazi çocuklarına yarıyıl hediyesi verildi.


Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Ortaca Bahçeşehir Koleji işbirliğiyle ilçede öğrenim gören şehit ve gazi çocuklarına yarıyıl hediyesi verildi. Ortaca Bahçeşehir Koleji fizik öğretmeni Ümran Demirtaş koordinasyonunda, PTT görevlileri ile ilçedeki tüm okullardaki şehit ve gazi çocukları ziyaret edildi. Ziyaretlerde, öğrencilere karne hediyesi verildi.


Ortaca Bahçeşehir Koleji fizik öğretmeni Ümran Demirtaş; "Terörle mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın bizlere bıraktığı emanetlerin, çocuklarımızın minik yüreklerini biraz olsun sevindirmek istedik." dedi.


Projenin gerçekleşmesini sağlayan PTT ve Ortaca Bahçeşehir Koleji yetkililerine teşekkür ettiğini dile getiren Demirtaş, her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını da sözlerine ekledi.

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