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Şehitler ruhuna pazar esnafına çorba ikramı

Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualar ile yâd etmek adına pazar esnafına sıcak çorba ikramında bulundu.


Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı sosyal etkinlikler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son etkinlik ise Milas Baltalı Kapı pazaryerinde Pazar esnafına çorba ikramında bulunuldu. Çalışma ile ilgili olarak Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hayrettin Gönül İmzasıyla basın açıklaması yapıldı. Gönül açıklamasında; “Aziz Şehitlerimizin ruhuna pazar esnafına çorba ikramında bulunduk.


Son dönemde terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerekse yurt dışı operasyonlar ile terörün belini kıran kahraman güvenlik güçlerimize güç, kuvvet ve sabır dilerken, yine Vatan ve millet yolunda Şehadete varan Kahramanlarımızı rahmet, minnet ve dualar ile yâd etmek adına Milas Ülkü Ocakları olarak soğuk günlerde rızkının peşinde olan üretici pazar esnafımıza Şehitlerimizin ruhuna dua isteyerek çorba ikramında bulunduk. Dualarını esirgemeyen vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.


Kahraman güvenlik güçlerimize terörle mücadelede üstün başarılar, aziz Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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