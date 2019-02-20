Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde film gösterimi

Menteşe Belediyesi Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi' nde bu yıl, film yapımcısı, yönetmeni, yazarı Leyla Özalp'in ve

Karya Kadın Derneği'nin katkılarıyla başlayan Kadın Filmleri Atölyesi çalışmaları Türkan Şoray'ın yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu yaptığı, Yaşar Kemal'in romanından uyarlanan “Yılanı Öldürseler” adlı filmin gösterimi ile sürecek.

Gösterim 22 Şubat 2019 Cuma günü Saat:14.00'de Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde tüm kadın izleyicilere ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Filmin çekimlerinde Türkan Şoray ile yönetmen yardımcısı olarak çalışan Leyla Özalp, gösterimden sonra izleyicilere film çekimleri ile ilgili anılarını anlatıp soruları yanıtlayacak.