Şelale eğitimleri devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülmekte olan “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Muğla'daki öğretmenlere, eğitici eğitimleri verildi.

Proje, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan şelale eğitimleri ile pilot okullarda yaygınlaştırılacak. Muğla başta olmak üzere Adana, Aydın, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Kars, Sinop, Sivas ve Yozgat illerinden 110 pilot okulun dahil olduğu “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, Muğla'da yer alan 11 pilot okuldan toplam 24 öğretmen eğitici eğitimlerine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliği, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin ortak finansmanlığı ile yürütülen eğitici eğitimler; ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından 2 Modül halinde gerçekleştirildi.

2-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen eğitici eğitimlerin birinci modülünde öğretmenlerin demokratik kültür yetkinlikleri ve proje kapsamında geliştirilen eğitim materyallerini tanımaları; 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci modül eğitimlerinde ise görev yaptıkları illerde düzenleyecekleri şelale eğitimleri öncesi yetişkin eğitimi konusunda donanımlarının artırılarak desteklenmesi hedeflendi.

Muğla'daki 24 öğretmen Ankara'da ve İstanbul'da almış oldukları eğitimlerle; tüm çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak kendi okullarında uygun demokratik ortamın sağlanması ve bu yönde etkili uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve becerileri edinme, demokratik kültür yetkinliklerini anlama ve bu yolla deneyimlerini bir arada paylaşma, eğitim ortamlarında var olan ve öngörülen sorunlara birlikte çözüm önerileri geliştirme imkanı buldular.

Bu eğitimleri tamamlayan öğretmenlerce, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde pilot okullardaki öğretmenlere, demokratik kültürün güçlendirilmesine ilişkin şelale eğitimleri verilecek. 13-25 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olan şelale eğitimlerine; Fethiye, Bodrum ve Menteşe'de 11 pilot okuldaki 250 öğretmen katılacak.

Proje kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında Fethiye-Zübeyde Hanım Anaokulu, Menteşe-75. Yıl Anaokulu, Milas-Gümüşlük Anaokulu, İlkokullarda Bodrum-Zeyyat Mandalinacı İlkokulu, Dalaman-Atakent İlkokulu, Menteşe-Yenice İlkokulu / Ortaokulu, Seydikemer-Şehit Gürcan Akan İlkokulu ve Ortaokullarda Bodrum-Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, Bodrum-Profilo Marina Ortaokulu, Ortaca-Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlkokulu-Ortaokulu ve Yatağan-Madenler Ortaokulu seçildi.