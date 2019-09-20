Sempozyum öncesi ziyaret

Milas Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Sanat Edebiyat Günleri çerçevesinde gerçekleşecek sempozyum için Milas'a gelen akademisyenler Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.

Milas Belediyesi'nce Milas doğumlu usta sanatçılar adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sanat Edebiyat Günleri'nin bu yıl ki konusu usta bestekar Zeki Duygulu. 20 - 21 Eylül tarihleri arasında Prof. Dr. Aşkıdil Akarca Sahnesinde “Lirik Sözün Bestecisi Zeki Duygulu” adlı sempozyuma katılmak için Milas'a gelen akademisyenler Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret ederek sempozyum hakkında bilgi aktardı.

Araştırmacı Yazar Halim Şafak Şanlıdağ moderatörlüğünde düzenlenecek sempozyuma Şirvan Güneri, Hakan Cevher, Zeki Çoşkun, Abdullah Akat, Cengiz Kılıç, Özgün Arda Nural, Selçuk Küpçük, Hasan Özgen gibi kendi alanlarında usta isimler konuşmacı olarak katılıyor.

Ziyarette Başkan Tokat'a, usta bestekar Zeki Duygulu'nun bilinmeyen besteleri, hayatı gibi konuların konuşulacağı sempozyum hakkında bilgiler aktaran Halim Şafak Şanlıdağ; “Bu yıl Zeki Duygulu'yu anıyoruz. Bir birinden değerli akademisyenlerimiz de bizleri kırmayarak sempozyumumuza katıldılar ve bildirilerini okuyacaklar. Her yıl Milas doğumlu usta sanatçılarımızı anmaktan son derece mutluyuz. Gelecek yıl ki sempozyum konumuz yine Milas doğumlu karikatür dünyasının usta çizeri Turhan Selçuk olacak” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tokat, sempozyuma katılan tüm akademisyenlere teşekkür etti. 10 yıl gibi uzun süredir böylesine önemli bir etkinliği sürdürmenin gururu içerisinde olduğunu belirten Başkan Tokat; “Milas'ta doğmuş ve Milas adını yaptıkları sanat ile dünyaya duyurmuş hemşehrilerimizi bu etkinliklerle anmak bizlerin vefa borcu. Gelecek yıl yine Milas doğumlu dünyaca ünlü karikatüristimiz Turhan Selçuk'u anacağız. Bu topraklardan daha birçok sanatçı yetişti. Umuyorum ki bu etkinliğimiz daha uzun yıllar devam edecektir” dedi.