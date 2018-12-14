Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 1999 yılında babasını hastanede senetle tedavi ettirebilen ve para yatırmadığı için ambulans verilmeyen Mustafa Gülhan, imzaladığı senedi hatıra olarak saklıyor. Yaşadıklarını unutamayan Gülhan, “Bugün gelinen noktada sağlıkta adeta devrim yapıldı” dedi.

Seydikemer'in Girmeler Mahallesi'nde oturan Mustafa Gülhan, 1999 yılında babası İbrahim Gülhan'ın (79) kalp krizi geçirmesi üzerine kendi imkanları ile Fethiye Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Tedavi için hastaneye alınan ve durumu ağır olan babası için tedavi aşamasında MR çekilmesi gerekti. Durumunun ağır olması nedeniyle özel bir kliniğe ambulans ile götürülmesi için hastaneye ücret ödemesi gerektiği belirtildi.

“Ambulansta hemşire bile yoktu”

Mustafa Gülhan, o dönemde yaşadıklarını anlatırken dönemin parası ile 5 bin lira istediklerini belirterek, “Ücreti yatırdık makbuzla ambulansla babamı götürdük. Arabanın dışında sadece ambulans yazıyor ama içinde herhangi bir şey yoktu. İçinde hemşire bile yoktu” dedi.

“Senet yetmedi, kefil istediler”

Bir hafta boyunca Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim Gülhan'ı doktor taburcu etmesine rağmen hastaneden çıkaramayan Mustafa Gülhan, “Taburcu işlemleri yapılırken karşımıza belli ücret çıktı, bu ücreti ödemem istendi, yoksa hastayı taburcu etmeyeceklerini söylediler. Biz o zaman bu hastayı taburcu edemeyiz, bize geliri olan bir kefil getireceksin senet yapacağız. Gittim kefil buldum babamı öyle çıkarabildim" şeklinde konuştu.

Senedi hatıra olarak saklıyor

Hastaneden çıktıktan sonra kısa bir süre sonra babasını kaybeden Gülhan, dönemin parası ile 51 milyon 550 bin liralık senedin belli aralıklarla ödemesini gerçekleştirdiğini belirterek, imzaladığı senedi 19 yıldır hatıra olarak sakladığını ifade etti. O dönem ile bugünü kıyaslayan Gülhan, şöyle konuştu: "Bugün geldiğimiz nokta 2018 yılındayız ve gerçekten sağlıkta nereden nereye geldik. Dağda bir çoban koyun otlatırken düşüyor kayadan. Hemen ambulans helikopter gelip o çobanı alıyor götürüyor, hastaneye tedavisi yapılıyor ne ambulans ücreti ne de tedavi ücreti talep edilmiyor, bu senedi görünce gözlerim doluyor."