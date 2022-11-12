Şenliğe “Güzellik” kattılar

8'incisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde bu yıl ilk kez Zeytin Güzeli Yarışması düzenlendi. Jüri üyelerinin oldukça zorlandığı yarışmada hem yarışmacılar hem de izleyiciler gönüllerince eğlendiler. Dereceye girenlere ise çeyrek, yarım ve tam altın hediye edildi.

Yerel yönetim, oda ve kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği etkinlikleri çerçevesinde Zeytin Güzeli Yarışması düzenlendi. 29 kişinin katıldığı yarışmada jüri üyeleri “görsellik ve yöresellik” unsurlarına göre değerlendirme yaptılar. Yapılan değerlendirme sonucunda Zeytin Güzeli Yarışması'nın birincisi Saniye Ak Bozdağ, ikincisi Necla Öykü Tekin ve üçüncüsü ise Zehra Küçük oldu.

Zehra Küçük'e ödülü olan çeyrek altın Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Necla Öykü Tekin'e ödülü olan yarım altın MİTSO Başkanı Reşit Özer, Saniye Ak Bozdağ'a ödülü olan tam altın ise Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatif Başkanı Kamil Gül tarafından verildi.

Ödül töreni öncesinde ise etkinliğe katılanlar sahneye çıkarak yöresel müzikler eşliğinde eğlendiler. İzleyiciler ise alkışlarıyla eşlik etti.