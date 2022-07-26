İhlas Haber Ajansı

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Şentürk ailesi tatilde

Fenerbahçe ve A milli takımın efsane futbolcusu nöbetçi golcü Semih Şentürk, önceki gün çocukları ve yakın dostu Samet Tecer ile birlikte Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi.

Fenerbahçe ve A milli takımın efsane futbolcusu nöbetçi golcü Semih Şentürk, önceki gün çocukları ve yakın dostu Samet Tecer ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi.


Çocuklarıyla birlikte su sporları Buggy Water'a binerek eğlenceli anlar yaşayan Şentürk, bu anları telefonuna kaydetti. Bir ara Water Buggy'den inerek arkadaşı Samet Tecer ile sohbet eden nöbetçi golcü, çocuklarını izleyerek göz kulak oldu.

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