İhlas Haber Ajansı

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Seray Sever'in acı günü

Ünlü oyuncu Seray Sever’in babası Eral Tamer Sever (70) korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever (70) korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever'in Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce korona virüse yakalandı. Sever, durumun ağırlaşması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölümü Seray Sever ve sanatçı dostları başta olmak üzere komşularını yasa boğdu. Ünlü sanatçı Seray Sever, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda babası ile birlikte fotoğrafını paylaştı.


Eral Tamer Sever'in cenazesinin yarın, Ortakent Mahallesi'nde bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Bodrum'da defnedileceği öğrenildi.

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