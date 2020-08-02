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Serdar Ortaç bayram konserine 25 yılın özetini sığdırdı

Ünlü popçu Serdar Ortaç Kurban Bayramının ikinci gününde Bodrum’da sahne aldı.

Ünlü popçu Serdar Ortaç Kurban Bayramının ikinci gününde Bodrum'da sahne aldı.


Performansına "Karabiberim" şarkısıyla başlayan başarılı sanatçı, "Bugüne kadar yaptığım bütün parçalardan size 25 yılın özetini sunacağım. Beni dinlemeye gelen herkesin bayramını kutlarım" sözlerini dile getirerek geçmişten günümüze hit olmuş parçalarını seslendirdi.


Hayranlarına nostalji rüzgarı yaşatan Serdar Ortaç iki saat sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza attı. Programını "Mesafe" şarkısıyla noktalayan Ortaç alkışlar eşliğinde sahneden indi.

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