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Seren Serengil tek başına Bodrum tatiline çıktı

Ünlü sanatçı Seren Serengil Bodrum sezonunu erken açtı.

Geçtiğimiz günlerde boşanacağı haberleri çıkan Seren Serengil'in Bodrum'a tek gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.


Bodrum sezonunu erken açan Seren Serengil Bodrum - Milas havaalanında görüntülendi. Havaalanında Vip Bodrum transfer özel araç ile alınan Serengil'in, yanında eşi Yaşar İpek'in olmaması dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamadan hızlı bir şekilde Vip Bodrum transfer aracına binen Seren Serengil'e bir korumanın da eşlik ettiği gözlendi.


Geçtiğimiz günlerde eşi Yaşar İpek'ten boşanacağı haberleri çıkan Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla "Ayrılık kararı almadık" dedi.

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