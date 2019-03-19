İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serkan Yazıcı'dan şehitlere vefa ziyareti

Cumhur ittifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Çanakkale zaferinin 104.

yıl dönümünde Gelibolu yarımadasını ziyaret ederek 1915 yılında kahramanlık destanı yazan şehitlerimizi mezarları başında andı.


Yazıcı, “ 18 Mart 1915'te, sırtlarında milletinin onuru, zaman, mekan ve sözlerin tükendiği yerde, metrekareye 6 bin merminin düştüğü yerde, geri dönmeyeceklerini bilerek gittiler. Ruhları şad olsun.” dedi.


yıl dönümünde Gelibolu yarımadasını ziyaret ederek 1915 yılında kahramanlık destanı yazan şehitlerimizi mezarları başında andı. Yazıcı, “ 18 Mart 1915'te, sırtlarında milletinin onuru, zaman, mekan ve sözlerin tükendiği yerde, metrekareye 6 bin merminin düştüğü yerde, geri dönmeyeceklerini bilerek gittiler. Ruhları şad olsun.” dedi. Çanakkale şehitliğini ziyareti esnasında karşılaştığı Gazeteci İsmail Küçükkaya tarafından sunulan ‘Çalar saat Çanakkale özel programına davet edilen Yazıcı, canlı yayın konuğu oldu. Serkan Yazıcı, programda İsmail Küçükkaya'nın Çanakkale zaferi, sporcu kişiliği ve babası rahmetli İbrahim Yazıcı'nın Bursaspor başkanlığı konusundaki sorularını yanıtladı. Daha sonra Marmaris'e dönen Yazıcı, Kızılay ve bir özel otelin ortak gerçekleştirdiği Çanakkale Şehitleri adına yapılan Kan Bağışı Kampanyasına katılarak kan verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.