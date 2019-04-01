Sertkaya; “Koltuk değil, Ortaca önemli”

Seçim sonuçlarının ardından parti binasında düzenlediği basın toplantısında yorucu ve güzel bir yerel seçim sürecini Ortaca'ya yakışır şekilde tamamladıklarını belirten Sertkaya; “İlçemizin seviyesine uygun şekilde mücadele ortaya koyuldu. MHP adayımız Alim Uzundemir halkımızın teveccühünü kazandı. Önümüzdeki dönemde belediye başkanımız oldu. Şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına kutluyorum.” diye konuştu.

Seçim süresince Ortaca'nın önemli problemleri olduğunu ve bu problemlerin çözülmesi gerektiğini dile getirdiklerini söyleyen Mehmet Sertkaya; “Muğla Büyükşehir Belediyesi yarışı CHP'nin seçim zaferi ile sonuçlandı. Bizler koltuk sevdalısı değiliz. Ortaca'ya hizmet için aday olduk. Biz Ortaca söz konusu ise gerisi teferruattır düşüncesi ile ilçemizin sorunlarını çözmek için belediye başkanımıza yardımcı olmaya hazırız. Bu sorunları çözmek zorundayız ve çözmek için elimizden geleni yapacağız. Koltuk değil, Ortaca önemli.” dedi.

“Kazanan Ortaca olsun”

Seçim sonuçlarının Ortaca ve ülke için hayırlı olmasını temenni ettiklerini ifade eden Sertkaya, şunları söyledi; “Umarım önümüzdeki dönemde turizm, tarım ve ekonomiyi kalkındıracak çalışmalar yapılır. Bizde CHP olarak Ortaca'mız için belediye başkanımıza destek vermeye hazırız. Seçim sürecinde benden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Kazanan Ortaca olsun.”

İlçe Başkanı Evren Tezcan ise seçim sürecinde desteğini esirgemeyen partililere teşekkür etti.

Tezcan, “Gecesini gündüzüne katarak, Atamızın emaneti CHP için insanüstü özveriyle çalışan öncelikle partimizin emektar, haklarını ödeyemeyeceğiz kadınlarına, gençlerine ve tüm partililere teşekkürü bir borç bilirim. Sizinle partimizin çatısı altında Atatürkçülük yolunda aynı inanç ve idealler için mücadele vermekten onur ve şeref duyuyoruz. İyi ki varsınız.” şeklinde konuştu.

Ortaca Belediye Başkanlığı'nı kazanan MHP adayı Alim Uzundemir'i tebrik ettiğini ve başarılar dilediğini aktaran Tezcan, “Amacı CHP'ye kaybettirmek olan partiler için çalışan şahıslar başardınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz evlatlarına emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmamanızın yükünü yüreklerinizde ve vicdanlarınızda ömrünüz boyunca taşıyacaksınız. Bu davranışınızı Ortacalı hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz.” açıklamasında bulundu.