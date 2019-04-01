Sertkaya'dan, Cumhur İttifakı adayı Uzundemir'e tebrik ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediye başkan adayı Mehmet Sertkaya, seçimi kazanan Cumhur İttifakı adayı Alim Uzundemir'i ziyaret ederek destek sözü verdi.

Sertkaya, beraberinde ilçe başkanı Evren Tezcan ve partililer ile Cumhur İttifakı seçim bürosunu ziyaret etti. Ziyarette, Alim Uzundemir ile bir araya gelen CHP heyeti Ortaca'ya hizmet konusunda parti ayrımı gözetmeksizin destek olacaklarını aktardı.

Mehmet Sertkaya, ziyarette yaptığı konuşmada; “Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Osman Gürün ile görüştüm. İlçemizin ertelenemeyecek sıkıntıları var. Ortaca büyümeye devam ediyor. Bu konularda yanındayız ve destek olacağız. Ortaca'mız söz konusu ise politika 31 Mart gecesi bitti. Artık ilçemize hizmet noktasındayız. Yanındayız. Amacımız ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi.” dedi.

Alim Uzundemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Seçim çalışmalarında insanlara şunu anlattım Ortaca'da değil, hiçbir yerde birisi tek başına iş yapamaz. Paylaşımcı olmadıktan sonra başarılı olunamaz. Kardeşliğimizin hiçbir zaman bitmemesini diliyorum. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.