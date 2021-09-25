Servis şoförlerine eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından verilen seminere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Emniyet ve Jandarma yetkilileri, Şoförler Odası temsilcileri, okul servis aracı şoförleri katıldı. Menteşe Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim seminerde ilgili Bakanlıkça yayımlanan yönetmelik kapsamında bulunması gereken teknik özellikler, çalışma ve güzergâh izin belgelerinin alınması sürecinde izlenecek süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.