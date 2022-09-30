Sevenleri hayırsever iş adamını unutmadı

Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş adamı Necat Kabaklarlı, ölümünün ikinci yılında yaptırdığı okulda anıldı.

Hayırsever iş adamı Necat Kabaklarlı, hayatta olduğu sırada öğrencilere ve eğitime katkı sağlamak amacıyla okul yaptırdı ve birçok öğrencinin ülkemize kazandırılmasını sağladı. Bugün Kabaklarlı'yı anmak amacıyla İskele Mahallesi'nde bulunan Kabaklarlı İlkokulu'nda tören gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Mesut Çoban, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başar ve veliler katıldı.

Necat Kabaklarlı'nın bıraktığı eserlerle, dostluklarıyla ve arkadaşlıklarıyla hiç unutulmayacağını belirten Kaymakam Mesut Çoban, Necat Kabaklarlı'nın isminin sonsuza kadar okulda yaşatılacağını söyledi. Kabaklarlı'nın eşi Filiz Kabaklarlı ise "Gururumuz olan sevgili çocuklar sizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Eminim ki Necat Bey de aramızda" şeklinde konuştu.

Etkinlikte öğrenciler tarafından halk oyunları ve oratoryo gösterileri gerçekleştirildi, şiirler okundu. Kabaklarlı anısına düzenlenen okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.