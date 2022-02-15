Sevgi Çoğaltır Plastik Sanatlar Sergisi Muğla'da

12 Şubat'ta Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılışı yapılan sergide 50 sanatçının suluboya resim ve seramiklerden oluşan eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

20 Şubat'a kadar her gün saat 10.00 - 18.00 saatleri arasında açık olacak sergi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

İzmir Suluboya Ressamları Derneği tarafından sergi süresince canlı sunumlar yapılacak olup Muğla ile ilgili üretilen eserler de daha sonra sergilenmek üzere Belediye'ye bırakılacak.