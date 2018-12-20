Sevimli dostlara yeni odalar

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde, sevimli sakinlerinin bakım kalitesinin arttırılabilmesi için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, barınağın mevcut alanına ek olarak 46 özel oda inşa edildi.

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde kalan evcil hayvanların daha rahat ortamda kalabilmeleri için çalışma yürütüyor. Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağın mevcut alanına ek olarak 46 özel oda inşa edildi. 30'u büyük, 16'sı daha küçük olan odalar hayvan kabul, karantina ve müşahede bölümü olarak kullanılacak. Kısırlaştırılan sokak hayvanları da ameliyatlarının ardından bu bölümde iyileştikten sonra diğer hayvanların arasına karışacaklar. Bakım kalitesinin arttırılmasının amaçlandığı bölümde küçük odalarda Geçici Hayvan Bakımevi'ne yeni gelen hayvanlar kalacak, daha büyük olanlarda ise birbiriyle anlaşabilen köpeklerin sosyalleşmesi sağlanacak. Barına gelen ziyaretçiler de bu bölümleri ziyaret edebilecek. Köpek kabul, müşahede, karantina ve operasyon sonrası dinlenme bölümü önümüzdeki Ocak ayında dört ayaklı dostların hizmetine girecek.