Şevket Sabancı'da yıl sonu sergisi

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi ile Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen sanat kurslarının “Yıl Sonu Sergisi “ 16 Mayıs'ta açılıyor.

16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'da açılışı yapılacak olan sergi, 19 Mayıs Pazar gününe kadar Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Galeri binasında sergilenecek.

Ebru, Yağlı Boya Resim, Sulu Boya Resim, Karakalem Resim, Çini, Seramik, Kırk Yama, Tel Kırma, Cam Süsleme, Keçe Yapımı, Fotoğrafçılık ve Dekorcu Sırlamacı Kursu olmak üzere yaklaşık 400 kursiyerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kursiyerlerin 7 ay boyunca aldıkları eğitimle yaptıkları eserler 4 gün boyunca saat 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.