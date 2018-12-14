İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyahat yazarı Uslu, Marmarisli kitapseverlerle buluştu

Seyahat yazarı Melih Uslu, Marmarisli kitapseverlerle buluştu.

Uslu, yeni kitabı Yürüyerek İstanbul'u Marmarisli okurları için imzaladı.


“Gezmek mutlu eder!” sloganıyla yola çıkan yazar Melih Uslu 10 yıllık çalışmayla yayına hazır hale getirdiği kitabıyla Marmarisli okurlarıyla buluştu. Bir kaç yıl önce Marmaris'e yerleşen Melih Uslu, son kitabı Yürüyerek İstanbul'un bir bölümünü Marmaris'te kaleme aldı. YeniYıl Festivali kapsamında Marmaris Kültür ve Sanatevi'nde gerçekleşen imza töreninde okuyucular, Uslu'yla sohbet etme fırsatı da buldu. Haliç'ten Tarihi Yarımada'ya, Boğaziçi'nden Adalar'a İstanbul'un en iyi 34 yürüyüş rotasını bir araya getiren Uslu'nun son kitabında, Prof. İlber Ortaylı'dan Mario Levi'ye, Selim İleri'den Saffet Emre Tonguç'a ünlülerin yazıları, görüşleri ve katkıları da yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.