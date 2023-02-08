Seydikemer, depremzedeler için tek yürek oldu

Muğla Valiliği öncülüğünde Seydikemer Kaymakamlığı Koordinasyonunda Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde yaşanan ve 10 kentin etkilendiği felaketteki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar, tırlara yüklendi. 3 tır afet bölgesine ulaşmak için dualarla uğurlandı.

Seydikemer, Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde yaşanan ve Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'ı da vuran felaketten etkilenen depremzedeler için tek yürek oldu. Muğla Valiliği öncülüğünde Seydikemer Kaymakamlığı Koordinasyonunda depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Gıda, su, battaniye, ısıtıcı gibi depremzede vatandaşlarımızın ilk etapta ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemeleri Seydikemer Kapalı Spor Salonu ve Seydikemer Belediyesi'nde toplandı. 7'den 70'e, büyük küçük herkesin seferber olduğu yardım kampanyasına destek olan vatandaşlar, yardımlarını Seydikemer Belediyesi Ekipleri, Seydikemer Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılayı ve görevli ekiplere teslim etti.

Seydikemer Kaymakamlığı Yardım Toplama Merkezi Sorumlusu Soner Erbil; “Elimizden geldiği kadar Seydikemer ilçemiz olarak Kaymakamlık, diğer kamu kurum ve kuruluşlar, Belediyemiz, bütün kurumlarla birlikte burada vatandaşlarımızla el ele gönül gönüllülerle birlikte birinci tırımızı çıkardık. İkinci tırımızın hazırlığını yapıyoruz. Allah nasip ederse üçüncü tırımızı da çıkaracağız. Vatandaşlarımızdan ellerinden geldiği kadarıyla; kullanılmamış kıyafet, su, gıda malzemesi ve barınma ihtiyacını istiyoruz. Ayrıca AFAD'ın yardım hesapları var. Onlara yardımcı olurlarsa çok seviniriz. El ele bu yaraları saracağız” dedi.