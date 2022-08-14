Seydikemer Devlet Hastanesi'nde çalışmalar sona yaklaşıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir dizi ziyaret dolayısıyla gelen AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş ile birlikte Seydikemer Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Otgöz, hastane ile ilgili yaptığı konuşmada, “Kaş'tan bu yana, Kalkan'dan bu tarafa, Dirmil tarafı o bölgeler komple buraya gelecek. Ben Fethiye'nin yüzde 40 yükünü azaltacağını tahmin ediyorum” dedi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Muğla'nın Seydikemer ilçesini ziyaret etti. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte gün boyu ilçede ziyaretler gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Mete, inşaatı devam eden, özel hastane konsepti taşıyan 150 yataklı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde de incelemelerde bulundu. Başkan Otgöz, AK Parti İl Başkanı Mete ve İlçe Başkanı Gümüş ve beraberindekiler Seydikemer Devlet Hastanesi Kurucu Müdürü Oğuzhan Akdenizli ile birlikte hastanenin tüm alanını gezerek gelinen son aşamalar hakkında bilgi aldı.

Hastanedeki incelemelerin ardından AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş; “Seydikemer'e yakışan en güzel hastaneyi Seydikemer'e buradaki ekip Milletvekillerimiz kazandırmış olduğumuzu düşünüyoruz. Yaparsa AK Parti yapar söyleminin tam olarak kelime bulduğu bina olmuştur. İnşallah Seydikemer'e hayırlı olur” dedi.

"Özel hastane konseptinde"

Hastane inşaatını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmaları yakından görme fırsatı bulan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, hastanenin fiziki olarak yüzde 95'inin tamamlanmış olduğunu dile getirerek "Tamamıyla bittiğinde herkes görecek, gerçekten son zamanlarda bu konseptte yapılan hastanelerin en iyisi burada yapılıyor. Tabi ki sadece Seydikemer'e değil civar, yakın komşu illerimizin komşu ilçelerinden de ciddi bir hasta akışı olacağını düşüyoruz ve Fethiye Devlet Hastanesi'nin yükünü alma konusunda da oldukça fonksiyonel olacak. Biz C kategorisinden B kategorisine geçirmek için Bakanımıza, başkanlarımızla beraber yaptığımız ziyarette bu talebimizi iletmiştik ve Bakan yardımcımız Şuayip Birinci Bey de talimatlarını vermişlerdi. Biz bu minvalde hastanemizi bir kez daha yerinde görelim, son geldiği noktaya bakalım dedik. Fiziki olarak yüzde 95'i tamamlanmış durumda. Alt katlarda biraz daha henüz kaba inşaat gözüküyor. Ancak bitirilmeye çok yaklaşılmış ve aşağılarda da yoğun bir çalışma var. Profesyonel bir hastane müdürümüz var. O da bizim bir şansımız, Seydikemer'in bir şansı. Hastaneyi bir özel hastane konseptinde hazırlıyorlar. Bittiğinde sıradan bir devlet hastanesi değil çok daha farklı bir sağlık ünitesi olduğunu herkes görecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Fethiye'nin yükünü yüzde 40 azaltacak"

Hastanenin Fethiye'nin yükünü yüzde 40 azaltacağına dikkat çeken Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ise “Biz 2 sene boyunca Fethiye-Seydikemer arasında bir bölge hastanesi olsun diye çok uğraştık ama Fethiye'de 2 tane özel hastane olunca yetersiz kaldı. Sonunda da burada karar verdik. Tavşanbelen'de bir 60 dönümlük alanda yapmaya karar verdik. Geç oldu ama güzel oldu. Her işte bir hayır vardır dedikleri bu oldu. Bu bölgeye yakışır bir hastane olacak. Sadece buranın değil Kaş'tan bu yana, Kalkan'dan bu tarafa, Dirmil tarafı o bölgeler komple buraya gelecek. Fethiye'nin yükünü alacak. Ben Fethiye'nin yüzde 40 yükünü azaltacağını tahmin ediyorum. Bu bölge için inşallah hayırlı olur. Başkanımın dediği gibi C'den B sınıfına atladıktan sonra da her şey daha güzel olur. İnşallah en kısa zamanda bu bölgeye hizmet vermeye başlar diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.