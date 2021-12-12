Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda seçim heyecanı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 2. Olağan Genel Kurulu 8 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Başkan Harun Sağır, tekrar aday olduğunu belirterek, “Tüm Seydikemer esnafımızı kongremize bekliyorum” dedi.

8 Ocak 2022 Cumartesi günü yapılacak olan seçimli olağan genel kurul toplantısı için hazırlıklar sürüyor. Genel kurula ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Harun Sağır, “8 Ocak 2022 Cumartesi günü Esnaf ve Sanatkârlar Odamızın 2. Olağan Genel Kurul toplantısını yapacağız. Seydikemer Esnaf ve Sanatkârlar Odası Olağan Genel Kurul toplantısının şimdiden ilçemiz ve esnaflarımız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Sağır açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Kurulduğumuz günden bu yana esnaflarımızın hizmetinde olduk. Çalışmalarımız hakkında kamuoyunu sürekli bilgilendirdik. Şeffaf ve hesap verme anlayışını taşıdık. Bu genel kurulumuzda da yaptığımız çalışmalarımızı paylaşacağız. Önümüzdeki dönem yapmak istediklerimizi anlatacağız. Bizim gücümüz esnaflarımız ve çok değerli Seydikemer halkıdır.

Bizler, başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak sizlerden aldığımız güç ve destek ile aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli üyelerimizi 8 Ocak'ta yapacağımız genel kurulumuza davet ediyoruz. Onları bekliyoruz. Şimdiye kadar başarıyla sahip çıktıkları odamıza aynı destekle sahip çıkmaya devam edeceklerine inancımız tamdır. Hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz kıymetli esnaf ve sanatkarlarımızı 8 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Uğurlu mahallesi Tufanlar tesisinde gerçekleştireceğimiz 2. Olağan Genel Kurul toplantımıza davet ediyoruz. Heyecan ve coşku içinde yapacağımız genel kurulumuzun şimdiden ilçemiz ve esnaflarımız için hayırlı olmasını diliyorum”