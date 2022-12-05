Seydikemer Kayabaşı Mahallesi'ne ek su kaynağı

Birçok bölgede yenileme ve ek su kaynağı sağlama çalışmalarına devam eden Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Seydikemer Kayabaşı Mahallesi'nde hayata geçirdiği proje ile bölgeye yeni bir su kaynağı sağladı.

MUSKİ ekipleri tarafından Kayabaşı Mahallesi'ne yeni içme suyu kaynağı sağlanırken, kaynak ile depo arasında terfi hattı imalat çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni kaynak Kayabaşı Mahallesi'ne aktarılacak ve mahalle sakinlerinin kesintisiz su alması sağlanacak.