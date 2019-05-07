Seydikemer Kaymakamı Gökçekuyu'dan tapu personeline başarı belgesi

Kadastro müdürlüğü tarafından yaptırılan 22-a yenileme çalışmalarının bir kısmı olan ve 5. grupta bulunan Güneşli, Girmeler, Döğer, Çamurköy, Kadıköy, Alaçat, Çaykenarı, Karadere, Yakabağ ve Arifler mahallelerinde çalışmalar tamamlandı.

Bu mahallelerde yapılan çalışmalar sonucunda yeni tapular Seydikemer Tapu Müdürlüğünde dağıtılmaya başlandı. Personel sayısındaki yetersizliğe ve müdürlükteki yoğunluğa rağmen bir ay gibi kısa bir sürede işlemleri tamamlayarak tapu dağıtımına başlayan Tapu Müdürü Soner Şaşmaz başta olmak üzere tüm personellerde vatandaşlar tarafından da takdir ediliyor.

Kaymakam Haktan Gökçekuyu yapılan bu başarılı çalışmaların ardından Tapu Müdürü Soner Şaşmaz'a, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Sema Kılçar ve Personel Döne Doğan'a başarı belgesi verdi.

Müdürlüğe atandığı günden bugüne kadar başarılı işlere imza atan Tapu Müdürü Soner Şaşmaz, "İlçemizde 10 mahallede yaklaşık 11 bin taşınmazda çalışmalar bitirilerek vatandaşlarımıza yeni tapularını dağıtmaya başladık. Personellerimizin üstün gayretleri sonucu Seydikemer halkımızın en iyi hizmeti en kısa sürede alabilmesi için mesai saati gözetmeksizin çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

Bilindiği üzere ilçemizde ayrıca 6. grup ihale kapsamında Hacıosmanlar, Minare, Kumluova, Gölbent, Eşen ve İzzettin mahallelerinde 22-a yenileme çalışmaları devam etmekte olup bu çalışmaları da en kısa sürede bitirip bu bölgedeki vatandaşlarımıza da yeni tapularını dağıtmaya başlayacağız. Seydikemer Tapu Müdürlüğü olarak hedefimiz, vatandaşlarımızın işlemlerini en kısa sürede tamamlayarak müdürlüğümüzden mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamaktır. Personellerimizle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.