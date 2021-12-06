Seydikemer Temel Mahallesi Çiller mevki suya kavuştu

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda bir bölge daha içme suyuna kavuştu. Seydikemer Temel Mahallesi Çiller Mevkii'nde yapılan çalışma sonrasında bölgeye içme suyu sağlanarak aboneliğe hazır hale getirildi.

Temel Mahallesi Çiller Mevki'de Kasım ayında başlatılan çalışma kapsamında 2 bin 400 metre yeni hat imalatı yapıldı. Bölgede bulunan yaklaşık 25 hane için de abonelik bağlantıları hazır hale getirildi.

Muhtardan Başkan Gürün'e Teşekkür

Konu hakkında açıklama yapan Seydikemer Temel Mahallesi Muhtarı Hasan Topal “MUSKİ ekipleri bölgemizde özverili bir çalışma yürüttü. Daha önce su sorunu bulunan Çiller Mevkii'nde yaşayan vatandaşlarımızı suya kavuşturdu. Başkanımız Dr. Osman Gürün Seydikemer'e birçok hizmet yaptı, biz de mahalle olarak bu hizmetlerden faydalandık. Bu çalışmayı yapması ve özellikle verdiği sözleri tutmasından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ekiplerimize ve MUSKİ Genel Müdürümüz Baki Ülgen'e de bu çalışmadan dolayı bölge halkımız adına teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.