Seydikemer ve Fethiye'de aranan iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde, haklarında 14 yıl 69 ay ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlüyü jandarma yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, fuhuşa aracılık yapma ve yer temini suçlarından 19 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışması sonucu hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştır Timi (JASAT) tarafından, sarkıntılık yapmak sureti ile çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Ş.Ü. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.